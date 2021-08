Aufgrund des schlechten Bauzustandes der Wegüberführung Voitsdorf in der Gemeinde Ried/Traunkreis ist ein kompletter Neubau des Brückentragwerkes und der beiden Pfeilerpaare erforderlich. Der geplante Auftakt des Projektes ist für den 9. August 2021 angesetzt.

RIED/TRAUNKREIS. "Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu gestalten, erfolgt die Verkehrsaufrechterhaltung auf der Kremsmünsterer Straße grundsätzlich mit halbseitiger Ampelregelung. Lediglich für den Abtrag des Brückentragwerkes ist eine zweitägige Totalsperre (11. und 12. August 2021) der Landesstraße mit großräumiger Umleitung erforderlich. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Ende Oktober dieses Jahres andauern", informiert Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner. "Die Finanzmittel in Höhe von 400.000 Euro sind in diesem Projekt gut investiert und gewährleisten die Verkehrssicherheit auf der L562 Kremsmünsterer Straße in Zukunft."

