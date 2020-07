E-Bikes erleben einen regelrechten Boom. Das haben der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB und der Seniorenbund in Steinbach an der Steyr zum Anlass genommen und gemeinsam zu einem Fahrsicherheitstraining für E-Bikerinnen und E-Biker eingeladen.

STEINBACH/STEYR. Rund 30 Interessierte holten sich in Theorie und Praxis Tipps zum richtigen Umgang mit dem Elektrofahrrad, vom Akkumanagement bis zu Übungen zur Verbesserung von Gleichgewicht, Reaktion und Geschicklichkeit. „Das Fahrradfahren mit elektrischer Unterstützung hat viele Vorteile und eröffnet vielen Menschen neue Möglichkeiten der Mobilität. Es bringt in der Praxis auch neue Herausforderungen mit sich. So verändern die höhere Geschwindigkeit und das höhere Gewicht das Lenk- und Bremsverhalten“, erklären die Obleute der beiden Serviceorganisationen Wolfgang Brandstätter und Karl Ofner-Wiesner ihre Motivation für die Veranstaltung. „Es freut uns, dass sich auch so viele angehende E-Biker unter fachlicher Anleitung mit dem Thema befasst haben.“

Mehrstündiger Kurs

Der mehrstündige Kurs wurde von Bernhard Huber, erfahrener Bike-Guide in der Region, und dem E-Bike-Pionier Rainer Aichinger, der mit e-mobility in Steyr ein E-Bike-Geschäft betreibt, durchgeführt. Am Programm standen dabei auch Infos zum richtigen Bremsen, Kurven fahren und schalten, Rad-Wartung und –Einstellungen und die Vorstellung neuester technischer Entwicklungen. Vor Ort gab es zudem die Möglichkeit die neueste E-Bike-Modelle zu testen.