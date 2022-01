Der Micheldorfer Rallyefahrer Philipp Hauer hat mit seinem Mini "Lilly" große Pläne fürs neue Jahr: Die Teilnahme am Red Bull Ring und an der Austrian Rallye Legends in Admont sind bereits fix, weitere Rennen sind in Planung.

MICHELDORF. Mini's haben es Philipp Hauer seit vielen Jahren angetan. Irgendwie hat es bei dem gelernten Elektriker diesbezüglich von Anfang an gefunkt. "Ein Mini lässt dich nicht im Stich," ist Hauer überzeugt. Ganz klar also, dass auch bei der Hochzeit mit seiner Frau Michaela ein Mini mit dabei war!

Mit dem Mini zur Hochzeit

Foto: Foto Kunstlicht e.U

Renn-Mini "Lilly" mit 110 PS und 560 kg Leergewicht trat vor zehn Jahren in das Leben des 35jährigen - und stellte es gleich ordentlich auf den Kopf, denn es gab viel zu reparieren. Mit Hilfe von Freunden schraubte Philipp Hauer mehr als 800 Stunden an dem Power SP MINI Bj. 1997, einem Rallyefahrzeug der Gruppe H, herum. Immer wieder kam es zu Kontakten mit anderen Mini-Begeisterten. Und plötzlich war er mittendrin in der Mini-Welt.

Aufbau

Foto: Elisabeth Wimmer

Als Mechaniker bei vielen Rennen mit dabei

Sieben Jahre lang fuhr Philipp Hauer als Mechaniker mit dem zweifachen HistoCup Gewinner Thomas Kaiser und seinem Team von Rennen zu Rennen.

In dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen und erkannte: Beim Rallyesport handelt es sich um einen Teamsport, denn "man braucht Leute, auf die man sich verlassen kann," sagt Hauer. So wie auf Cornelia Reitberger, seine Beifahrerin. Für beide ist der Rennsport Teil der Freizeit. Cornelia Reitberger betreibt eine Heilmassagepraxis in Micheldorf, Philipp Hauer ist Produktionsmeister im Zementwerk Kirchdorf.



Kleiner Mini - große Pläne

Foto: Elisabeth Wimmer

Das Team in Salzburg

Foto: Elisabeth Wimmer

Sicherheitsvorkehrungen

Das Thema Sicherheit hat beim Rallyesport oberste Priorität. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h ist das auch selbstverständlich. Es gibt zahlreiche Bestimmungen der AMF, die penibelst eingehalten werden. Durch die eingebaute Sicherheitszelle, sowie den 6-Punktgurten fühlt Philipp Hauer sich in seiner Lilly "sicherer als in jedem anderen Auto", wie er betont.

Saisonopening am Red Bull Ring

In diesem Jahr möchten Philipp Hauer und Cornelia Reitberger erstmals richtig loslegen: Fix geplant ist das Saisonopening am Red Bull Ring vom 8. - 10. April, sowie die Austrian Rallye Legends "Rund um die Hallermauern" vom 15. - 17. September. Weitere Termine werden in den nächsten Wochen entschieden.



Startaufstellung Salzburg

Foto: Autosport.at

Lilly zwischen zwei Porsche

Foto: Autosport.at

M wie MINI - L wie Lilly

Es liegt auf der Hand, dass Philipp Hauer's Herz für den Mini schlägt - nur seine Familie liegt noch weiter vorne im Ranking. Ein Glück, dass auch Michaela und die beiden Töchter Lara (7) und Leni (3) so begeistert von den kleinen, kompakten Autos sind.

Lara, die in die erste Klasse geht, hat auch schon die beiden wichtigsten Buchstaben gelernt: M wie Mini und L wie Lilly.

Mini-Fans: Leni (3) und Lara (7)

Foto: Philipp Hauer

