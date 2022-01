„Um Reisenden eine sichere und pünktliche Bahnfahrt durch den Bosrucktunnel zu ermöglichen, wird die Bahnstrecke wegen Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten vom 28. Februar bis 29. Juli 2022 gesperrt“, berichtet LAbg. Michael Gruber (FPÖ) aus Pettenbach.

SPITAL AM PYHRN, BEZIRK KIRCHDORF. „Das bedeutet für den südlichen Teil vom Bezirk Kirchdorf, dass zwischen den Haltestellen Spital am Pyhrn und Selzthal ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird. Der Fernverkehr wird vom Bahnhof Kirchdorf an der Krems bis Selzthal mit Bussen geführt", fährt Gruber fort.

Informationen zum Fahrplan und über den Schienenersatzverkehr erhalten Reisende direkt bei der ÖBB.