Andreas Rußmann (SPÖ) ist neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Molln. Die BezirksRundSchau Kirchdorf bat ihn zum Gespräch.

Herr Rußmann, stellen Sie sich bitte den BezirksRundSchau-Lesern vor, die Sie noch nicht kennen!

Rußmann: Ich bin Anfang 1966 geboren, werde also demnächst 56 Jahre. Seit 23 Jahren teilen Angela und ich die Höhen und Tiefen des Alltags. Wir sind verheiratet und haben drei erwachsene Töchter sowie einen Schwiegersohn. Mein Start in die Berufswelt begann mit einer Lehre als Radio- und Fernsehmechaniker. Wenige Jahre danach wechselte ich in die Kommunikationselektronik. Seit 24 Jahren bin ich beim Nationalpark Kalkalpen für die IT-Systemadministration verantwortlich.

Seit wann sind Sie in der Politik engagiert und warum haben Sie sich dazu entschlossen, als Bürgermeister zu kandidieren?

Aus nichts wird nichts – ein Sprichwort, das für alle Lebensbereiche gilt. Egal ob Familie, Beruf, Sport, Kultur oder Gemeinde: Ohne entsprechenden Einsatz gibt’s keine positive Entwicklung. 2009 startete ich als Quereinsteiger in der Funktion des Vizebürgermeisters. Meine ersten Erfahrungen damals, auch als Kulturreferent, haben gezeigt, dass sich mit entsprechendem Einsatz was bewegen lässt. Unter politisch schwierigen Verhältnissen konnte ich damals leider kein Vertrauensverhältnis zu meinen „Mitstreitern“ aufbauen und so teilte ich das klassische Quereinsteigerschicksal – ich musste nach einigen Jahren zurücktreten.

Sie haben sich offensichtlich nicht entmutigen lassen.

Nein, ich habe mich weiterhin engagiert. 2015 war ich schon mal Bürgermeisterkandidat und bin an einem Fehler im Wahlprotokoll gescheitert. Alle guten Dinge sind drei – diesmal hat´s geklappt. Die Mollnerinnen und Mollner haben mir mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen. Unsere Gemeinde hat großes Potenzial. Durch gute Zusammenarbeit im Gemeinderat möchten wir eine positive Entwicklung sicherstellen und die bestehenden Angebote absichern und ausbauen.

Was machen Sie, wenn die Amtsgeschäfte ruhen?

Der Garten, Wandern und Gleitschirmfliegen sind die Dinge, ohne die ich mir mein Leben nicht vorstellen kann. Bei den ersten beiden ist meine Frau auch mit aktiv. Ab dem Frühjahr gibt`s das erste Enkelkind, das wird die Prioritäten wohl ein bisschen ändern.



Was liegt Ihnen in Ihrer (politischen) Arbeit besonders am Herzen - was sind Ihre Werte und Einstellungen, die Sie gerne vermitteln wollen?

Kommunikation auf Augenhöhe, Wertschätzung aller Meinungen, Transparenz und Beteiligung der Bürger.

Wo drückt der Schuh in nächster Zeit - wo gibt’s Handlungsbedarf in der Gemeinde?

Wir haben einen großen Sanierungsrückstau bei öffentlichen und auch privaten Gebäuden. Das Ortsbild leidet darunter. Zusätzlich zur Pandemie ist das wirtschaftlich für die Gemeinde die größte Herausforderung. Der touristische Andrang zu unseren Wanderzielen ist seit der Pandemie enorm gestiegen. Unsere Parkflächen sind viel zu klein, dementsprechend gibt’s Probleme mit Besitzstörung und Müllbelastung.

Fünf Jahre in die Zukunft geschaut: Was soll in Molln passiert, was bis dahin umgesetzt sein?

Der Ortskern ist revitalisiert, die Schulsanierung zumindest gestartet, eine Tagesbetreuung für Pflegebedürftige ist in Betrieb, Photovoltaikanlagen sind auf vielen Dachflächen ausgebaut und eine Energiegemeinschaft gegründet, Kinderbetreuungsplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden, die Jugendlichen haben wieder einen Treffpunkt, wir haben in Molln das Angebot für Mountainbiker erweitert. Die Liste ist länger, als wir Budget haben.

Sie haben drei Wünsche ans Christkind - welche sind das?

Das Nationalparkzentrum ist reaktiviert und ein Besuchermagnet. Wir haben das nötige Kleingeld für unsere Projekte. Und dann wäre da noch das Wichtigste: Gesundheit – die wünsche ich allen!