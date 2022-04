Landtagsabgeordneter Michael Gruber wird auch in den kommenden Jahren wieder dem Landesparteivorstand angehören.

BEZIRK KIRCHDORF. Beim 35. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ OÖ wurde Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner am Samstag klar in seinem Amt als Landesparteiobmann bestätigt. FPÖ-Bezirksparteiobmann, Landtagsabgeordneter Michael Gruber gratulierte im Namen der Bezirksgruppe Kirchdorf/Krems und wird auch weiterhin dem Landesparteivorstand angehören.

"Unsere freiheitlichen Regierungsmitglieder Manfred Haimbuchner und Günther Steinkellner gestalten in ihrer Ressortverantwortung wesentliche Bereiche des persönlichen und öffentlichen Umfelds. Die Budgets für den Wohnbau, Naturschutz und Infrastruktur sind noch nie so hoch gewesen. Fast der gesamte Hoch- und Tiefbau wird dadurch als Konjunkturmotor für Oberösterreich betrieben.", so Gruber. „Die FPÖ-Politik in Oberösterreich setzt auf Sachverstand. In den letzten Jahren wurde immer wieder bewiesen, dass die FPÖ reale und ehrliche Politik macht und die Hilfe dort leistet, wo sie auch tatsächlich benötigt wird. Die Rückmeldungen der Bürger bestätigen mir täglich, dass diese Politik ein Hoffnungsschimmer für sie selbst, aber auch für künftige Generationen ist“, so Gruber abschließend.