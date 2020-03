Noch bis 5. März 2020 findet die Wirtschaftskammerwahl statt. Als Bezirksspitzenkandidat der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) geht der Pettenbacher Karl-Heinz Strauß ins Rennen.



BEZIRK KIRCHDORF. Bei der Wirtschaftskammer-Wahl wählen alle Unternehmer ihre Vertreter in die Ausschüsse ihrer jeweiligen Branchenvertretung. Karl-Heinz Strauß ist bereits seit mehr als 30 Jahren in diversen Fachgruppen der WKO tätig, hauptsächlich im Bereich Verkehr bzw. im Transportwesen. "Wir sind stolz, dass wir so einen fundierten Kenner der Materie in der FW aufstellen können", unterstreicht der Bezirksparteiobmann der FPÖ, LAbg. Michael Gruber.

Freiere Entfaltungsmöglichkeiten für Unternehmer

Unter dem Motto "die neue Freiheit" geht es der FW unter anderem darum, dass sich die Unternehmer freier entfalten können. "Das Unternehmertum wird in Österreich immer mehr reglementiert. Eines unserer Hauptanliegen ist daher, die bürokratischen Auflagen, die ständig steigen, zu reduzieren. Auch eine (massive) Lohnkostensenkung gehört dazu. Das Interesse an einer Selbstständigkeit geht verloren, von kleinen Geschäften sind teilweise nur noch Spuren vorhanden", führen Gruber und Strauß aus. Dabei seien vor allem die Ein-Personen-Unternehmen sowie die kleinen und mittelständischen (KMU) die "klare Zielklientel". "Wir sprechen nicht die Großbetriebe an, sondern brauchen die Unterstützung der kleinen", erklärt Karl-Heinz Strauß. "Unser Problem ist, dass diese – vom Fleischhauer bis zum Tischler – immer weniger werden. Wenn wir die Leute motivieren können, dass sie zur Wahl gehen, dann ist Platz zwei realistisch."

Platz zwei als erklärtes Ziel

Dieser zweite Platz bei der Wirtschaftskammerwahl ist nämlich das erklärte Ziel der FW."Ob das schlussendlich elf, zwölf oder 15 Prozent sind – wir wollen zweitstärkste Kraft werden und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen", betont Gruber. Wichtig sei es darauf hinzuweisen, dass es nicht nur den Wirtschaftsbund gebe, "sondern dass man das Kreuzerl auch woanders machen kann, sodass es eine geringfügige Alternative gibt. Wir sehen uns nicht als politische Spielwiese, sondern als Interessensvertretung für unsere Zielgruppen."

Ganzheitliche Standortentwicklung

"Grundsätzlich geht es uns um eine ganganzhetliche Standortentwicklung", holt Michael Gruber etwa weiter aus. "Damit meine ich die Entwicklung aus einem Guss, die beim Arbeitsplatz/bei den Fachkräften anfängt." In Pettenbach führte man schon länger die sogenannte "Jobrallye" unter der Federführung von Karl-Heinz Straiß durch. "Wir setzen jetzt mit einer neuen Maßnahme auch zusätzliche Anreize für Volksschulen." Man wolle den Weg statt ins Gymnasium mehr Richtung Neue Mittelschule lenken und dort den Boden Richtung Lehre legen.

Wahl am 4./5. März 2020

Die Wahllokale für die Wirtschaftskammer Wahl werden in Oberösterreich von 4. bis 5. März geöffnet sein. Am 4. März sind alle Wahllokale von 7:30 bis 13:30 geöffnet.

