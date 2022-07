Landesmeistertitel für Kathrin Jirka

Gestern hat die oberösterreichische Landesmeisterschaft in Freistadt stattgefunden.

Für Kirchdorf waren Gabriel Pilz und Kathrin Jirka im Kyorugi im Einsatz.

Gabriel hat sich intensiv auf diese Meisterschaft vorbereitet und war motiviert. Als Gabriel fertig aufgewärmt auf der wettkampffläche stand, wurde festgestellt, dass sein Gegner nicht gekommen ist. Somit hat Gabriel kampflos gewonnen!

Kathrin ließ ihrer Gegnerin keine Chance und gewann mit riesigem Punktevorsprung. Somit ist Kathrin oberösterreichische Landesmeisterin.

In der Poomse gingen Agnes Wöckl, Sophie Sperl, Samuel Klancnik und Florentina Wolfinger an den Start.

Samuel konnte in seiner schwierigen Klasse den 3ten Platz erreichen.

Agnes und Sophie starteten in der selben Klasse. Agnes erreichte am Ende den 3ten Platz und Sophie knapp dahinter den 4ten Platz.

Florentina fehlten nach 2 sehr guten Poomse nur 0,4 Punkte aufs Podest, sie nimmt den 4ten Platz mit nach Hause.

Herzlichen Glückwunsch