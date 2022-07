Apothekerkammer: „Bewährtes Testangebot für die Bevölkerung bleibt bestehen“

In Oberösterreich können die fünf monatlichen Gratis-PCR-Tests als zuverlässige Tests in öffentlichen Apotheken durchgeführt werden.

Testzeiten Apotheke Molln,

Marktstraße 6, 4591 Molln

Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.20 und 14.30 bis 17.50 Uhr

Samstag: 8.00 bis 11.50 Uhr

ohne Anmeldung oder unter Testtermin buchen

Sollten dennoch Fragen offenbleiben, können Sie sich per E-Mail an bestellung@nationalparkapo.at oder auch telefonisch unter 07584/40034 innerhalb der Öffnungszeiten der Apotheke an uns wenden.

Testtermin Kräuterapotheke Wartberg

Kräutergasse 1, 4552 Wartberg an der Krems, Tel: 07587/ 60200

Unsere Testzeiten:

Mo-Fr: 8.00-9.00

Mo Nachm: 14-15 Uhr

Sa: 8.00-9.30

Testzeiten für PCR in der Apotheke Micheldorf

montags 08:00 – 9:00 Uhr 14:00 – 15:00 Uhr

dienstags 08:00 – 8:30 Uhr

mittwochs 08:00 – 9:00 Uhr

donnerstags 08:00– 8:30Uhr

freitags 14:00 – 15:00 Uhr

samstags 08:00 – 9:00 Uhr

ANMELDUNG

über link auf unserer Homepage: www.apotheke-micheldorf.at

Testtermin Salvator Apotheke Kirchdorf

Hauptplatz 17 · 4560 Kirchdorf an der Krems

07582 60910

KOSTENLOSER PCR – TEST

TERMINE:

MONTAGS, 8.30 – 8.45

DIENSTAGS, 8.30 – 8.45

MITTWOCHS, 14.00 – 14.15

DONNERSTAGS, 8.30 -8.45

FREITAGS, 14.00 – 14.15

SAMSTAGS, 8.30 -8.45

PCR-Testmöglichkeiten in unserem Bundesland Oberösterreich

Wenn Sie die PCR-Tests in der Apotheke in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie beim ersten PCR-Test im Monat eine Erklärung in der Apotheke unterschreiben, dass Sie sich für das Testsystem „Apotheke“ entschieden haben.

Die 5 gratis PCR-Tests können im Laufe eines Monats in unterschiedlichen Apotheken in Anspruch genommen werden.

Die Anmeldung für die PCR-Tests erfolgt wie bisher online über "Österreich testet" oder direkt in der Apotheke.

Auch Pendler:innen und Geflüchtete sind anspruchsberechtigt.

Coronavirus: Testsystem

Seit dem 1. April 2022 ist es in Österreich gemäß einer Verordnung des Gesundheitsministeriums nicht mehr möglich, sich jederzeit kostenlos auf COVID-19 testen lassen zu können. Stattdessen stehen seitdem jeder Person pro Monat 5 gratis PCR-Tests sowie 5 gratis Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung ("Wohnzimmertests") zur Verfügung. Weitere Testungen über dieses monatliche Kontingent hinaus sind kostenpflichtig. Diese Verordnung wurde inzwischen bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Die 5 gratis Antigen-Schnelltests ("Wohnzimmertest") können in jeder öffentlichen Apotheke abgeholt werden. Nötig ist hierfür lediglich eine e-card bzw. eine entsprechende Ersatzbescheinigung.

Von der Beschränkung auf 5 gratis Tests pro Monat ausgenommen sind:

• Besucher:innen, Begleitpersonen, Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen sowie externe Dienstleistern von Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Tagesstrukturen in der Altenbetreuung und im Behindertenbereich sowie stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe

• Besucher:innen, Begleitpersonen, Patient:innen, Mitarbeiter:innen sowie externen Dienstleister:innen von Krankenanstalten und Kuranstalten

• Erbringer:innen mobiler Pflege- und Betreuungsdienst-leistungen

• Personenbetreuer:innen in der 24-Stunden-Betreuung und persönliche Assistent:innen von Menschen mit Behinderung

• Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter:innen von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

• Kinder und Mitarbeiter:innen elementarpädagogischer Bildungseinrichtungen

• Mitarbeiter:innen von Rettungsdiensten

• Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen von Flüchtlingsbetreuungseinrichtungen und der Wohnungslosenhilfe

Diese anspruchsberechtigte Personengruppe kann zusätzlich zu den je 5 PCR- bzw. Antigentests weitere Tests in Anspruch nehmen. Allgemein gilt, dass pro Person (aus dieser Gruppe) und Tag 1 kostenloser PCR- bzw. Antigentests (je nach Bundesland) durchgeführt werden darf. Dies gilt nicht für die kostenlosen Antigen-Selbsttests („Wohnzimmertests“), wovon jede/r anspruchsberechtige/r Bürger:in 5 Stück pro Monat beziehen kann.

