Zum zwölften Mal fand am 22. August 2020 das Reitertreffen in Steinbach an der Steyr statt. Ein "organisatorischer Kraftakt" waren die Vorbereitungen im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung, damit um 8 Uhr bereits der erste Bewerb des 12. Reitertreffens starten konnte und zusätzlich die erforderlichen Coronamaßnahmen eingehalten wurden.



STEINBACH/STEYR. Das Wetter meinte es diesmal sehr gut. Bei strahlendem Sonnenschein bemühten sich die Reiter, ihre Pferde korrekt in der Dressur sowie im Springen vorzustellen und den Bezirksmeistertitel zu erreiten.

Heimsieg für Steinbacherinnen

Drei der vier Bezirkssieger kamen vom Reitverein Steinbach an der Steyr:

Bezirkssiegerin in der Dressur lizenzfrei wurde Miriam Bachinger vom Reitsportzentrum Leonstein. In der Klasse mit Lizenz durfte sich Martina Maywald vom Reitverein Steinbach an der Steyr auf ihrem Pferd Timy über den Titel Bezirksmeisterin 2020 freuen.

Bezirkssiegerin im Stilspringen ohne Lizenz bis 50 cm Höhe wurde Anna Mitterhuber mit ihrem Pony Wendy. Bezirkssiegerin im Stilspringen bis 70 cm Höhe ohne Lizenz wurde Julia Ratzenböck auf ihrem Pflegepferd Robi M.

6. CDN-C Nationales Dressurturnier

Am 23. August 2020 fand wieder ein nationales Dressurturnier am Reiterhof Burghub statt. Reiter aus ganz Österreich und Deutschland nahmen teil. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es besondere Bedingungen für alle Teilnehmer, aber alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen wurden bestens eingehalten. Auch in diesen schon sehr schwierigen Bewerben der Dressur konnte der Reitverein Steinbach an der Steyr zahlreiche Platzierungen und erste Plätze verbuchen. Es gab wunderschöne Pokale, Sachpreise und Siegesschleifen für die Sieger und Platzierten und auch das Buffet ließ keine Wünsche offen.