Vom 27. bis 29. August 2021 heißt's in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel "Trail ist Trend". Erwartet werden mehrere hundert Läufer, die in verschiedenen Klassen und Disziplinen antreten werden.

PYHRN-PRIEL. Am Freitag steht das legendäre "vom Hotel auf die Hütte"-Rennen für Bergläufer und Mounatinbiker über 750 Höhenmeter auf dem Programm. Am Samstag starten dann die Teilnehmer des Speedtrails (20 km, 1.270 HM) und des Bergsport-Vasold-Marathon-Trails (46 km, 2.575 HM). Neu in diesem Jahr: der 18 km lange Wurzeralm-Trail und die Möglichkeit, den Marathon-Trail auch als Staffel zu absolvieren.

Trachtenlauf am Sonntag

Der Sonntag steht hingegen ganz im Zeichen des kultigen Trachtenlaufs – ein ebenso sportliches wie spaßiges Vergnügen für Paare und Einzelkämpfer in Lederhose oder Dirndl.

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt's unter www.pyhrn-priel-trophy.at