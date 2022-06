Nach dem Erfolg bei der ersten Auflage wird auch heuer in der Sommerpause am 15. und 16. Juli das Vorbereitungsturnier, "Dorfplatz Super League", on Schlierbach ausgetragen.

SCHLIERBACH. Micheldorf, Adlwang oder Windischgarsten statt Real Madrid, Juventus Turin oder Manchester. Vor einem Jahr gab es Pläne der europäischen Fußball-Elite, sich mit einer "Super League" der besonders Reichen eine eigene Welt zu schaffen – mit der Union Schlierbach und dem SV Molln griffen damals zwei oberösterreichische Unterhausklubs das gescheiterte Projekt auf und gründeten eine "Dorfplatz Super League".

Für den guten Zweck

Nach dem Top-Erfolg bei der ersten Auflage wird auch in dieser Sommerpause das Vorbereitungsturnier des Landesliga-Aufsteigers und des Klubs aus der 1. Klasse Ost stattfinden. Am Freitag und Samstag, den 15. und 16. Juli, wird wieder für den guten Zweck gekickt, denn: Statt eines Eintritts wird an den Eingängen um freiwillige Spenden gebeten. Diese Einnahmen werden die beiden Klubs für einen karitativen Zweck spenden.

Im Vorjahr konnte der unglaubliche Betrag von 3.745 Euro gespendet werden. „Die Rückmeldungen waren überragend. Unsere Idee war sogar weit über die Bezirksgrenzen hinaus in aller Munde“, freuen sich Schlierbach-Sektionsleiter Raphael Watzinger und dessen Mollner Funktionärskollege Florian Fröhlich. Sogar der ÖFB bekam Wind davon: Vor kurzem wurden die beiden Klubs bei der Verleihung des „Social Football Awards“ im Wiener Ernst-Happel-Stadion geehrt. In der Kategorie „Ehrenamt“ belegte das Projekt „Dorfplatz Super League“ den zweiten Platz. Watzinger: „Nach dem tollen Erfolg bei der ersten Auflage wollen wir auch heuer eine ähnliche hohe Spendensumme erreichen. Molln und Schlierbach sind zwar nur zwei kleine Amateurklubs, aber wir wollen als Vorbilder vorangehen und einen wichtigen sozialen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten.“

Finale am 16. Juli in Schlierbach

Neben Schlierbach und Molln sind auch OÖ-Ligist Micheldorf, Bezirksliga-Aufsteiger Windischgarsten, Spital/Pyhrn, Kremsmünster, Adlwang (alle 1. Klasse Ost) und Ried im Traunkreis (2. Klasse Ost) dabei. In zwei Vorrundengruppen (in Schlierbach und Molln) können sich am Freitag (ab 18 Uhr) die je zwei besten Teams für die Finalrunde am Samstag (ab 15 Uhr) in Schlierbach qualifizieren.