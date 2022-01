Gold und Bronze gab es bei der Österreichischen Meisterschaft im Biathlon in Hochfilzen.

WINDISCHGARSTEN. Über eine Gold- und eine Bronzemedaille bei der Österreichischen Meisterschaft im Supereinzel jubelte die Sportunion Windischgarsten in Hochfilzen. Rosaly Stollberger erkämpfte sich durch eine ausgezeichnete Schießleistung und eine gute Laufleistung in der Loipe den Sieg in der Klasse J16w. Bei vier Schießeinlagen (liegend-stehend-liegend-stehend) erzielte sie 18 von 20 Treffer.

Laufbestzeit bringt dritten Platz

Über den dritten Platz freute sich Alexander Weigl (J17m), der über die 5x 1,5 Kilometer mit Laufbestzeit in der Loipe überzeugte, jedoch an diesem Tag auf dem Schießstand nicht die erhoffte Schießleistung erbrachte. Ebenfalls einen guten Wettkampf absolvierte Julian Schober, der in seiner Wertungsklasse (J17m) den 4. Platz erreichte.