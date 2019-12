Bei der schon traditionellen Jahresabschlussfeier des 1.OÖ Vorderlader Schwarzpulver Schützenclub (1.OÖVSSC) - mit seiner Schießstätte in Oberschlierbach - wurde auf eine erfolgreiche Schützensaison zurückgeblickt.

Angefangen mit der OÖ-Landesmeisterschaft in Bad Zell: durch die Schützen Sperrer Gerhard, Klutsch Wilhelm, Plattner Leopold und Stefan Obert - wurden 2x Gold, 3x Silber und 2x Bronze erreicht.

Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft in Bad Zell setzte sich der Erfolgskurs fort: 3x Gold, 2x Silber und 3x Bronze. Erwähnenswert ist, dass die Mannschaft OÖ 2 in der Disziplin „Kuchenreuter Original“ bestehend aus: Klutsch Wilhelm, Obert Stefan und Sperrer Gerhard (Schützen vom 1.OÖVSSC) gestellt wurde, und die Silbermedaille ins Kremstal mitnahm.

Doch der Erfolgslauf hatte noch kein Ende. Bei der Europameisterschaft in Ungarn erreichte der Nationalkaderschütze Sperrer Gerhard in der Disziplin „Steinschlosspistole Original“ in der Einzelwertung die Bronzemedaille. In der Mannschaftswertung erreichte er mit seinem Team die Goldmedaille für Österreich.

Wir gratulieren dazu recht herzlich.

Nach so einem erfolgreichen Jahr blickt der Verein natürlich optimistisch in das Jahr 2020.