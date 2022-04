In einem Nachtragsspiel setzten sich die Tischtennisspieler aus Kremsmünster (TuS 2) in der Landesliga gegen Bewegung Steyr mit 8:3 durch.

KREMSMÜNSTER. In der zweithöchsten Spielklasse in Oberösterreich setzte sich TuS 2 in einem Nachtragsspiel mit 8:3 durch. Das Team des TuS musste gegen den Abstiegskandidaten aus Steyr zwar hart kämpfen, am Ende stand aber ein klarer Sieg mit nur zwei Einzel- und einer Doppelniederlage. Überzeugend an diesem Abend wieder einmal Manuel Breitenbaumer, der alle drei Einzel gewann.

Für den TuS: Manuel Breitenbaumer 3/0, Max Aichberger und Patrick Kefer je 2/0, Daniel Tunjic 0/2, Aichberger/Kefer.