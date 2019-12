12 Spiele, 12 Siege! Mit zwei weiteren 3:0 Siegen lachen die Nußbacherinnen weiterhin ohne Satzverlust von der Tabellenspitze der Faustball Bundesliga.

KREMSMÜNSTER (sta). Mit zwei weiteren 3:0 Siegen lachen die Nußbacher Faustballerinnen weiterhin ohne Satzverlust von der Tabellenspitze. Sowohl gegen die Tabellendritten von ASKÖ Seekirchen als auch gegen die Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl zeigten die Kremstalerinnen vor rund 100 Fans eine souveräne Leistung. Damit lösen sie schon vorzeitig ihr Ticket für das Final3 – dem Finalevent in Kufstein am 14. und 15. Februar.

Klarer Sieg gegen die Aufsteigerinnen aus Seekirchen

Im ersten Spiel starteten die Kremstalerinnen furios und hatten schnell den ersten Satz mit 11:6 in der Tasche. Auch die nächsten Sätze verliefen ähnlich, Nußbach schaffte es jeweils in der zweiten Satzhälfte sich abzusetzen. Die jungen Seekirchnerinnen rund um die brasilianische Nationalteamspielerin Sabine Süffert zeigten immer wieder gute Spielzüge und setzten die Nußbacherinnen unter Druck. Am Ende siegten die Nußbacherinnen aber verdient klar mit 3:0. „Wir haben heute auf allen Positionen kompakt agiert und konnten unsere Angreiferinnen perfekt in Szene setzen. Dadurch kam Seekirchen nie richtig ins Spiel. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft!“, freut sich Trainer Marco Salzberger über diesen Sieg.

Neusiedl/Wolkersdorf kann nur in einem Satz mithalten

Auch gegen die niederösterreichischen Gäste zeigte Nußbach von Beginn an, wer den Ton angibt. Sie starteten wie aus der Pistole geschossen und lagen schnell mit 7:1 in Führung. Lediglich im zweiten Satz schaffte es die Mannschaft von Trainer Ritschel-Roschitz, der Heimmannschaft gefährlich zu werden. Sie nutzten eine Schwächephase der Kremstalerinnen und gingen mit 7:4 in Führung. Doch mit viel Kampfgeist konnte man auch diesen Satz noch drehen. Wieder voll im Spiel angekommen, gaben sie das Spiel nicht mehr aus der Hand und siegten am Ende klar mit 3:0.

„Das war heute eine tolle Vorstellung der Mannschaft. Zum Jahreswechsel mit zwölf Siegen ohne Satzverlust dazustehen hätten wir uns nicht einmal in den vagsten Träumen erhofft. Bisher ist es eine perfekte Saison. Wir wollen uns auf diesen Leistungen aber nicht ausruhen und weiterhin voll angreifen. Das nächste Highlight steht auch bereits vor der Türe, am 10. Und 11. Jänner spielen wir in Dennach (DE) beim Europacup gegen die besten Teams Europas. Da wollen wir eine Medaille holen!“, gibt Nußbachs Trainer Marco Salzberger die Marschrichtung für seine Mannschaft vor.