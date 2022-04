Pettenbach gewinnt rassiges Derby

Mit einem 3:2 Sieg gewann die Union Pettenbach, in einem rassigen Derby, gegen den SK Bad Wimsbach.

Etwas mehr als 400 Zuseher sahen eine sehr unterhaltsame, teils hart geführte Partie zwischen der Union Pettenbach und dem SK Bad Wimsbach. Die Elf von Trainer Rainer Kührer legte vor allem in der ersten Halbzeit ein ordentliches Tempo vor und erspielte sich einen komfortablen 3:0 Tore-Vorsprung. Zunächst aber der Reihe nach. Die erste Chance im Spiel gehörte den Gästen aus Bad Wimsbach. Der erste Schuss auf das Tor von Pettenbach, in Person von Mattia Olivotto, ging bereits in die Maschen. Es war sein bereits zwölfter Saisontreffer im Dress Almtaler. Die nächsten beiden guten Möglichkeiten gehörten den Gästen. Ein abgefälschter Schuss wurde zunächst noch geblockt. Wenig später musste Torhüter Zeitlinger sich allerdings bei einer guten Möglichkeit von Bad Wimsbach’s Nikolaus Kronberger strecken. In der elften Spielminute vergab Fabian Riegler eine gute Möglichkeit für die Hausherren, welche Gästetorhüter Raffael Seyr aber zu nichte machte. Nach rund 25 Minuten legte der in bestechender Form spielende Mattia Olivotto für Fabian Riegler zum 2:0 auf. Mario Müller setzte wenig später mit einem herrlichen Kopfball ins Kreuzeck einen drauf. Kurz vor Pausenpfiff verkürzte allerdings der SKW noch, durch den bärenstarken Bayram Gas, zum 3:1 Pausenstand.

11 Gelbe Karten – Endstand 3:2

Kurz nach Wiederanpfiff der Partie in der ROBEX-Arena, legte der SK Bad Wimsbach nach. Florian Danner erzielte an diesem Abend seinen achten Saisontreffer im Dress der Grünen und machte so die Partie wieder ordentlich spannend. Doch die Kührer-Elf ließ sich zunächst nicht verunsichern und erspielte sich erneut eine gute Möglichkeit heraus. Einmal mehr war es Riegler der zu einer Top-Chance kam, sie jedoch nicht nutzen konnte. Das Aluminium rettete diesmal für die Gäste. Die Gangart wurde nun zunehmend härter. Viele taktische Fouls prägten nun das Spiel. Während Pettenbach sich so im Laufe des Spiels gleich acht gelbe Karten einfing, waren es beim SK Bad Wimsbach lediglich drei. Beide Teams fassten sich nicht gerade mit Samthandschuhen an. Schiedsrichter Heiduck hatte die Partie aber dennoch gut im Griff. Der eingewechselte Matanovic vergab in der 84. Spielminute den Matchball zum 4:2. Der Ball ging aber ins Gemüse –passend zum Matchballsponsor des Abends – Bioladen Reicherstorfer aus Pettenbach. Mit der vorletzten Aktion im Spiel verstolperte erneut Fabian Riegler, nach tollem Zuspiel von Olivotto, die endgültige Entscheidung und ließ so die Gäste noch einmal kontern. Am Ende brachte Pettenbach den 3:2 Sieg, welcher aufgrund einer starken ersten Halbzeit nicht unverdient erschien, über die Zeit und sammelte wichtige drei Punkte.

„Wir haben uns den Sieg heute verdient. Es war ein erwartet schwieriges Match gegen den SK Bad Wimsbach. Im Fussball gibt es immer wieder solche Spiele, wie letzte Woche in Sattledt, wo du auch einen Punkt mitnehmen kannst, es dir aber einfach nicht gelingen will. Man muss einfach weitermachen und daran glauben gewinnen zu können. Wir sind heute einfach nur glücklich über die drei Punkte!“

So ein sichtlich erleichterter Trainer Rainer Kührer nachdem Spiel

Die Union muss nun zu zwei schweren Auswärtspartien anreisen. Zunächst geht es zum Tabellenführer der Landesliga West, UFC Ostermiething (23.4. – 16:30Uhr), im Anschluss zum SK Schärding, aktuell Tabellendritter (29.4. 19:30Uhr).

Das nächste Heimspiel in der ROBEX-Arena findet am 6.Mai statt. Gegner ist der SV Gmunden.