Der 1.OÖVSSC Oberschlierbach räumte bei der OÖ-Landesmeisterschaft für Vorderladerschützen in Bad Zell, gewaltig ab und war dabei der erfolgreichste Verein bei den

Vorderlader-Kurzwaffen.

OBERSCHLIERBACH (sta). Von den dreizehn zu vergebenden Goldmedaillen bei den Kurzwaffen (Pistolen, Revolver) gingen gleich sieben an die Oberschlierbacher Schützen und dazu noch vier Silberne und drei Bronzene. Damit waren von den fünf aus Oberösterreich teilnehmenden Vorderlader-Schützenvereinen, die Oberschlierbacher Schützen, unter ihrem Obmann Gerhard Sperrer, mit Abstand die Erfolgreichsten.

Medaille für jeden Schützen

In den Einzelbewerben konnten Stefan Obert und Leopold Plattner jeweils zwei Goldene und eine Silberne für sich in Anspruch nehmen, Plattner zusätzlich noch eine Bronzene und auch Gerhard Sperrer konnte mit zweimal Bronze die Statistik noch weiter verbessern. Unter kräftiger Mithilfe von Wilhelm Klutsch und Bernhard Prammer, konnten die fünf Oberschlierbacher Schützen in den Mannschaftsbewerben, mit dreimal Gold und zweimal Silber, die gesamte Mannschafts-Medaillenstatistik gewinnen - und somit fuhr keiner der fünf Oberschlierbacher Schützen, von der Vorderlader- Landesmeisterschaft 2020 in Bad Zell, ohne Medaillen nach Hause.