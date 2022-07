Nach zwei pandemiebedingten Absagen haben sich die Verantwortlichen der Sektion TuS Eiermacher Kremsmünster für den „Tag des Fußballs“ etwas Besonderes einfallen lassen.

KREMSMÜNSTER. Bei wolkenlosem und nicht zu heißem Prachtwetter spielten vormittags knapp 100 Nachwuchsfußballer ein Turnier zum Saisonabschluss. Die Siegerehrung und ein Gratis- Grillteller samt Nachspeise bildeten den Schluss- und Höhepunkt für diese Veranstaltung.

13 Teams bei Ortsmeisterschaft

Am Nachmittag gings dann aber so richtig zur Sache: Erstmals seit Jahrzehnten wurden in Kremsmünster wieder Fußball-Ortsmeisterschaften ausgetragen. Nicht weniger als 13 Teams stellten sich dieser Herausforderung. Die Turnierleitung arbeitete eigens Regeln aus, die gewährleisten sollten, dass es bei einem Hobbyturnier blieb und dass der Spaß am Ausüben der beliebtesten Mannschaftssportart im Vordergrund stand. Bei diesem spannenden, fairen und ausgeglichenen Turnier konnten sich schlussendlich die Fußballer rund um die Wirte von „Mc`Daniels“ und „Schwarzer Adler“ durchsetzen.