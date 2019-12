Nach einem schlechten Saisonbeginn mit gleich vier Niederlagen in Folge scheint sich das Spiel der Grün-Weißen zu stabilisieren. In den letzte vier Spielrunden konnten die Grün-Weißen immer punkten und liegen nun bereits auf Rang sechs der Tabelle.

KREMSMÜNSTÄER (sta.) In der letzen Runde vor Weihnachten war der TuS auf Revanche gegen den Tabellenletzten aus Münzbach aus, hatte man doch in der Hinrunde, geschwächt durch die Verletzung von Florian Winterleitner eine bittere 1:3 Niederlage einstecken müssen. Gegen die ihrerseits diesmal ersatzgeschwächten Mühlviertler ließ der TuS nichts anbrennen und fuhr einen ungefährdeten 3:0 Sieg ein. Christopher Ahrens: "Einen Satz sogar zu Null, das passiert ganz selten in der Bundesliga" Gegen Froschberg allerdings waren die Grün-Weißen um den Tick unkonzentrierter, etliche Chancen ließ der TuS durch unnötige Handfehler liegen und eine, wenn auch nicht in dieser Höhe verdiente 0:3 Niederlage war die bittere Konsequenz.

"Nun bin ich froh, dass meine Jungs über Weihnachten Gelegenheit haben sich auszukurieren", meint Coach Dietmar Winterleitner in Anspielung auf den Grippevirus, der doch einigen Spielern Probleme machte. "Die sollten aber bis zur nächsten Runde am 18. Jänner zu Hause kein Thema mehr sein", blickt der Coach zuversichtlich auf das neue Jahr.