In Schlierbach wurden die vorbereitenden Analysen für das erste dezentrale grüneEnergie-System im Bezirk Kirchdorf gestartet. Schon im nächsten Jahr soll die Anlage in

Betrieb gehen.



SCHLIERBACH. Auch in Schlierbach spürt man die Auswirkungen der globalen Krisen. Corona, die darausfolgenden Probleme in der Weltwirtschaft und die aktuelle Energiekrise. Gerade deshalb

müssen auch in diesen Zeiten Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde getroffen

werden. Eine davon ist diejenige für die Errichtung eines grünen dezentralen Energie-

Systems.

Bürgermeisterin Katharina Seebacher: „Natürlich haben wir gerade jetzt sehr viel zu tun.

Aber Entscheidungen wie die für eine unabhängige Energiezukunft dulden keinen Aufschub.

Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Hannes Pirker und der ARGE Kommunale

Energie besonders, weil wir damit auf eine strategische Projektentwicklung und -begleitung

zählen können.“

Exakte Daten für die perfekte Planung

In Schlierbach soll ein dezentrales Energie-System mit Energie-Erzeugung, Speicherung und -

Management entstehen. Für die Stromgewinnung sollen möglichst viele Dächer von

öffentlichen Gebäuden genutzt werden. Wie viele es im Endeffekt sein werden, hängt von

den Ergebnissen der derzeit laufenden Analyse ab. Kommunalvertrieb Pirker und sein Team

erheben die exakten Daten zu den lokalen Gegebenheiten und dem tatsächlichen

Stromverbrauch bzw. werden die Gebäude einer Erstanalyse unterzogen. In einem weiteren

Schritt wird dieses Datenmaterial analysiert und aufbereitet, um auf dieser Basis schließlich

eine klare und nachhaltig richtige Entscheidung treffen zu können.

500.000 emsige Sommergäste

Anlässlich der Projektstarts wurden in Schlierbach Bienenstöcke mit rund 500.000 Bio-Bienen aufgestellt. Bienen gelten ja als das schönste Symbol für die Energiewende. Sie leben

von der Sonnenergie und speichern diese in Form von Nektar und Pollen. Gerade bei Bio-

Bienen kommt dazu, dass es nicht alleine um den Honigertrag geht, sondern auch um die

Vermehrung dieser für die Natur so wichtigen Insekten.

Mario Pramberger, Vizebürgermeister und Projektverantwortlicher : „Die Idee mit den

Bienen finde ich deshalb so sympathisch, weil damit ja klar wird, dass es nicht nur um grünen

Strom geht, sondern vielmehr auch einen neuen Umgang mit unseren natürlichen

Ressourcen. Ich freu mich zusammen mit den BürgerInnen von Schlierbach im Frühherbst

die Ernte genießen zu können.

Betriebsstart für 2023 geplant

Im September werden die Daten der laufenden Analyse in Schlierbach vorliegen, darauf

basierend kann dann die Entscheidung für die perfekt dimensionierte Anlage fallen. Den

ersten grünen Strom will man schon im nächsten Jahr beziehen. Darüber hinaus beschäftigt

man sich jetzt auch schon mit dem Thema Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG).