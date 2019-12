"Nach dem Ausstieg von Dora Martinz als Wirtin im Freizeitpark, freuen wir uns mit Alexandra und Leo Müller die neuen Wirtsleut für unser Restaurant begrüßen zu dürfen“ berichten der Geschäftsführer des Freizeitparks Michelforf, Vizebürgermeister Werner Radinger, und Amtsleiter Helmut Kurz.

MICHELDORF. Die Ehegatten Alexandra und Leo Müller freuen sich schon auf die neue Aufgabe: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und den Veranstaltern und möchten unsere Gäste im Gasthaus mit gutbürgerlicher Kost und verschiedensten Schmankerln verwöhnen. Unser Gasthaus wird ab 3. Jänner 2020 geöffnet sein.“

Ein großer Dank an dieser Stelle an Dora Martinz für die vergangenen neun Jahre als Wirtin im Freizeitpark sowie für die reibungslose Übergabe an die neuen Pächter.