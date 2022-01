Fit für die berufliche Zukunft: Viele Jugendliche stellen sich die Frage, was die richtige Ausbildungsform ist.

NUSSBACH. Gerade in technischen Berufen hat sich die Lehre als die zukunftsfitteste Ausbildungsform herauskristallisiert. Auch bei HAIDLMAIR in Nußbach genießt die Lehre einen hohen Stellenwert. Ausbildungsleiter Wolfgang Eisterlehner im Gespräch.



Herr Eisterlehner, was motiviert Sie bei Ihrer Tätigkeit als Lehrlingsausbildner?

Eisterlehner: Ich bin seit Beginn meiner Lehrlingsausbildung vor über 25 Jahren ein begeisterter Werkzeugbauer und verspüre noch immer dieses unbändige Bedürfnis mich ständig weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Und diese Einstellung und Begeisterung für den Beruf und die Zerspanungstechnologie möchte ich an junge Menschen weitergeben und sie auf ihrem Weg zu selbstständigen Fachkräften begleiten und unterstützen. Wenn dann ehemalige Lehrlinge von mir nach einigen Jahren wieder zu mir kommen und sich für viele Dinge, die ich ihnen beigebracht habe, bedanken, dann ist das für mich immer wieder die Bestätigung, dass ich meinen Traumjob habe. Eine weitere besondere Motivation ist die Gewissheit, dass ich mit meiner Arbeit tagtäglich einen kleinen Teil für die erfolgreiche Zukunft von HAIDLMAIR beitrage.

Die Lehre hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Wie schätzen Sie den Stellenwert ein und warum ist die Lehre die richtige Ausbildungsform für den Erfolg in der Zukunft?

Ausgebildete Facharbeiter werden bereits jetzt händeringend in vielen Branchen gesucht und dieser Umstand wird sich sicher auch in den nächsten Jahren nicht grundlegend ändern. Dadurch bekommt eine hochwertige Lehrlingsausbildung einen immer höheren Stellenwert. In den letzten Jahren hat man es geschafft, dass man durch zahlreiche Zusatzausbildungen und innovative Bildungskonzepte die Lehre noch attraktiver gemacht und auch die Nachteile im Hinblick auf die Weiterbildung (Matura, Studium,…) beseitigt hat.

Was sollte ein angehender Lehrling mitbringen, um bestens auf die Ausbildung vorbereitet zu sein?

Die wichtigste Voraussetzung ist sicher die Motivation und Begeisterung für den Beruf und für Technik sowie die Zerspanung. Darüber hinaus sollte ein Lehrling natürlich über ein Grundmaß an technischem Verständnis, ein gutes Sehvermögen und Genauigkeit sowie Sorgfalt beim genauen Bearbeiten der Werkstücke verfügen.

Was ist das Besondere an der Lehrlingsausbildung bei HAIDLMAIR?

Seit bald 40 Jahren genießt die Lehrlingsausbildung bei HAIDLMAIR einen sehr hohen Stellenwert. Daher wird großer Wert darauf gelegt, dass auch im Ausbildungszentrum die modernsten Maschinen zum Einsatz kommen, damit die Lehrlinge bestmöglich auf ihre späteren Tätigkeiten geschult und vorbereitet werden. Darüber hinaus bietet HAIDLMAIR seinen Lehrlingen durch den familiengeführten Betrieb ein sehr gutes Arbeitsklima mit außergewöhnlichen Sozialleistungen (zb. digitales Entertainmentpaket exklusiv für Lehrlinge), Lehrlingsprämien und zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegschancen.

Was zeichnet einen Lehrling bei HAIDLMAIR am Ende seiner Ausbildung aus?

Für uns ist es wichtig, dass die Lehrlinge am Ende ihrer Ausbildung zu den Besten in ihrem Fachbereich gehören. Sie verfügen über ein umfassendes Wissen in der Metalltechnik und sind in vielen Bereichen der Fertigung einsetzbar. Mit dieser fundierten, umfangreichen Ausbildung stehen einem im Anschluss alle Türe für die berufliche Weiterentwicklung offen.

Seit zwei Jahren bildet HAIDLMAIR den neuen Lehrberuf des Digitalen Werkzeugbautechnikers aus. Warum soll ein Lehrling, der diesen Beruf erlernen möchte, das bei HAIDLMAIR tun?

HAIDLMAIR bietet den Lehrlingen in diesem neuen Lehrberuf beste Voraussetzungen. Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen bei uns. Bereits seit einigen Jahren werden immer mehr Bereiche des Unternehmens digitalisiert. Inzwischen wird in der Fertigung weitestgehend papierlos gearbeitet. Das bedeutet, dass wir keine Zeichnungen der Bauteile auf Papier verwenden, sondern wir arbeiten nach dem Digitalen Zwilling im CAD-Modell.

Was raten Sie einem jungen Menschen, wenn er sich für eine Lehre bei HAIDLMAIR interessiert?

Sie oder er sollte sich einfach bei mir melden. Ich vereinbare gerne einen Schnuppertermin, bei dem man sich ein Bild vom Unternehmen und der Lehrlingsausbildung machen kann. Während dieses Schnuppertermins kann auch gerne der Aufnahmetest abgelegt werden, der die Grundlage für den weiteren Bewerbungsprozess bildet.

Lehrberufe bei HAIDLMAIR

Metalltechnik

Digitale Werkzeugbautechnik

Lehre mit Matura (KTLA-Kremstaler Technische Lehrakademie)

Mehr Infos: www.haidlmair.at