Klaus Aitzetmüller bleibt an der Spitze der WKO Kirchdorf

Der wiedergewählte Wirtschaftskammer-Obmann will mit dem neuen Bezirksstellenausschuss den Wirtschaftsstandort „Bezirk Kirchdorf“ weiter gestalten

BEZIRK KIRCHDORF (sta). Klaus Aitzetmüller aus Hinterstoder wurde bei der konstituierenden Sitzung einstimmig zum Obmann der WKO Kirchdorf für die Periode 2020 bis 2025 wiedergewählt. Damit startet der 44-jährige Unternehmer seine dritte Arbeitsperiode an der Spitze der Wirtschaftsvertretung des Bezirkes Kirchdorf. Aitzetmüller, der gemeinsam mit seinem Bruder in Steinbach am Ziehberg ein Sägewerk betreibt, ist seit mehr als zehn Jahren Obmann der WKO Kirchdorf.

Es geht um die Zukunftsgestaltung

Einige wesentliche Schwerpunkte in der Region sollen zukünftig Lokomotiven für die gesamte regionale Wirtschaft sein. „Um erfolgreich zu sein, braucht unser Wirtschaftsraum eine stetige Weiterentwicklung und Überlegungen hinsichtlich Zukunftsgestaltung. Das wollen wir weiter forcieren, fordern und mit anderen positiven Kräften an diesen Überlegungen arbeiten“, formuliert WKO-Obmann Klaus Aitzetmüller seine Pläne für die nächsten fünf Jahre. "Wir haben in Zeiten von Corona gesehen, wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft für Einkommen, Wohlstand und Lebensqualität der Menschen ist.



Bezirksstellenausschuss 2015 – 2020:

Der Bezirksstellenausschuss der WKO Kirchdorf ist Sensor und beschäftigt sich intensiv mit Trends und Themen, die für den Wirtschaftsstandort wichtig sind. Aktiv mittätig bei der Gestaltung der Region sind: Brigitta Schickmaier (Konditor-Handwerk, „Konditorei der anderen Art“) aus Pettenbach, Elisabeth Schuller (Industrie, kfm. GF Greiner Packaging GmbH) aus Kremsmünster, Hannes Schmid (Erdbau und Transporte, Schmid GmbH) aus Roßleithen, Thomas Höfer (Handel, Kaufhaus Höfer e.U.) aus Schlierbach, Christoph Schwingenschuh (Handwerk, Tischlerei Schwingenschuh GmbH) aus Nußbach, Kuno Haas (Handel, Gründe Erde GmbH) aus Pettenbach und Dietmar Ruttensteiner (Unternehmensberatung, Ruttensteiner Consulting) aus Ried/Trkr.). Kooptiert wurden in den Bezirksstellenausschuss FidW-Bezirksvorsitzende Joanna Kuttner (Floristik, Floristikfachgeschäft Stilsicher) aus Kirchdorf und JW-Bezirksvorsitzender Martin Schiller (IT-Technik, InnoHD GmbH) aus Inzersdorf.