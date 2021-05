Die besten business-Ideen finden und fördern, das ist seit 10 Jahren das Ziel des Wettbewerbes „business pro austria“.

SCHLIERBACH. Zielgruppe sind Erfinder und Jungunternehmen, aber auch etablierte Unternehmen mit einer Idee für ein zweites Standbein. Etliche Vorhaben konnten so mit Hilfe eines Beraterpools erfolgreich umgesetzt werden. In der zehnten Auflage des Gründer- und Ideenwettbewerb des TIZ Kirchdorf hat sich die Musik-Lernplattform „Lebensfreude Musik“ von Martin Strasser und Gerald Lindinger durchgesetzt. Darin bieten sie sowohl für Musikschüler als auch für Musiklehrer umfangreiches pädagogisches Material und Unterstützung für alle Könnens- und Altersstufen an.

Den beiden ausgewählten Preisträgern winkt eine Umsetzungsunterstützung aus einem Beraterpool von Unternehmensberatern, Patent- und Rechtsanwälten, Steuerberatern sowie Marketingunterstützung.

Frischzellenkur für Wirtschaft

Die Erfolgsgeschichte von „business pro austria“ kann sich sehen lassen: „Rund 70 Prozent der ausgewählten Projekte der vergangenen zehn Jahren wurden tatsächlich realisiert und haben sich teilweise hervorragend entwickelt“ freut sich TIZ Geschäftsführer Gerald Warter. „Drei Projekte haben es in weiterer Folge auch in ‚2 Minuten – Millionen‘ geschafft, eines in die ‚Höhle der Löwen‘. Aber viel wichtiger: Sie sind eine Frischzellenkur für die regionale Wirtschaft“.

Stattgefunden hat die diesjährige Jurysitzung übrigens im neuen Coworking-space EINS in Kremsmünster, der damit inoffziell einweiht wurde und ab September interessierten Coworkern offen steht.