Der Wirtschaftsverein „Wirtschaft Steyrtal“ erweitert sich. Eine Vereinbarung mit der Gemeinde Klaus wurde getroffen. Ab sofort können die Unternehmen im Gemeindegebiet bzw. Unternehmen, deren Eigentümer oder Geschäftsführer im Gemeindegebiet wohnen, Mitglied werden.

STEYRTAL (sta). Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden haben bei einem kleinen Willkommenstreffen für die Gemeinde Klaus die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre zugesagt.

Seit sieben Jahren ist der Wirtschaftsverein aktiv, mittlerweile zählen sich 112 Mitgliedsbetriebe dazu und es werden ständig mehr. Neben Grünburg, Molln und Steinbach ist vor kurzem die Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn als vierte Mitgliedsgemeinde dem Wirtschaftsverein beigetreten. „Mit dem Wachsen können wir unseren Wirtschafts- und Lebensraum noch besser mitgestalten und stärken“, freut sich der Obmann des Wirtschaftsvereines Karl Schwarz. Ein effizientes Miteinander und das Halten der Kaufkraft in der Region sind Ziele.

Im Gewerbegebiet an der A9-Abfahrt wurden neue Unternehmen angesiedelt. „Mit dem nunmehrigen Beitritt der Gemeinde zum Wirtschaftsverein haben wir für diese eine Möglichkeit der regionalen Vernetzung und eine Zusammenarbeitsplattform für die Betriebe geschaffen“, betont der Klauser Bürgermeister Rudolf Mayr. Ihm war es ein besonders Anliegen ein Teil des Wirtschaftsvereins zu werden.

62 Unternehmen in Klaus

Der Wirtschaftsverein stellt den Mitgliedsbetrieben ein interessantes Angebot zur Verfügung. „Gerade in der Corona-„Lockdown“-Phase war der vereinseigene Webshop am Puls der Zeit. Vor ca. drei Jahre ins Leben gerufen, bringt dieser jetzt den Nutzen “, betont WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas. Das Maultrommel-TV und Magazin, sowie die SteyrtalCard & App, die Homepage www.wirtschaftsteyrtal.at sowie die 16-Bogen-Plakatständer sorgen für öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit. Damit stehen Gemeinden und Betriebe effiziente Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Gemeinde Klaus beheimat 62 Unternehmen.