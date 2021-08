Der Arbeitsmarkt im Bezirk Kirchdorf ist gepräft von einer sehr hohen Dynamik. Arbeitssuchende "kommen und gehen". Die Arbeitslosenquote beträgt mit Ende Juli 2021 lediglich 3,4 Prozent.

BEZIRK KIRCHDORF. Die Arbeitslosenqupte ist im Bezirk Kirchdorf gegenüber dem Vorjahr um mehr als 30 Prozent gesunken. 894 Arbeitslose stehen derzeit 1326 offene Stellen gegenüber. "Das ist eine riesige Herausforderung für uns", sagt Julia Bauer vom AMS in Kirchdorf. "Leider ist es nicht so, wie man denken könnte, dass die Arbeitsuchenden und die offenen Stellen perfekt zusammenpassen. Daher arbeiten wir mit Qualifizierungsangeboten, um die Arbeitsuchenden für die ausgeschriebenen, offenen Stellen fit zu machen. Viel passiert da in direkter Zusammenarbeit mit den Betrieben, die nach Personal suchen. Hemmnisse sind teilweise fehlende Mobilität und gesundheitliche Einschränkungen", so Bauer, die den Betrieben rät, unbedingt mit dem Arbeitsmarkservice zusammenzuarbeiten.

Nur knapp 12 Prozent der Arbeitssuchenden suchen länger als ein Jahr – das heißt, dass ganz viele noch schneller einen neuen Job finden. "Gesucht wird quer durch alle Branchen – von Tourismus über Industrie bis hin zu Dienstleistungen. Es gibt in allen Branchen offene Stellen", so Bauer.

Qualifizierung als Schlüssel

„Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt in Oberösterreich zeigt einmal mehr, Qualifizierung ist der wesentliche Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung gleichermaßen. Wir haben in Oberösterreich mittlerweile fast so viele offene Stellen wie Arbeitssuchende. Daher ist es entscheidend, die Menschen für jene Jobs zu qualifizieren, für die Arbeitskräfte dringend gesucht werden. Denn damit finden Arbeitssuchende rascher einen Job. Zugleich erhalten unsere Unternehmen jene Fachkräfte, die sie benötigen“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner von der ÖVP.