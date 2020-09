Alle Jugendlichen stehen früher oder später vor einer wichtigen Frage: Was will ich später werden und welche Ausbildung ist die richtige für mich?

MICHELDORF. Das ÖGJ-Jugendzentrum (JUZ) Micheldorf widmete sich einen Nachmittag lange dem „Klassiker“ der Berufsbildung, dem Lehrberuf. Denn der Spruch „Karriere mit Lehre“ hat noch immer seine Richtigkeit. Damit es mit der richtigen Lehre auch klappt, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wie man den richtigen Lehrberuf findet und welche Lehrstellen eine gute Karriereaussicht versprechen, dem widmete das Jugendzentrum der Gewerkschaftsjugend bereits einen eigenen Nachmittag.

Bei der aktuellen Veranstaltung ging es nun darum, wichtige Fragen rund um die Lehre zu beantworten. Was muss ich lernen, welche Fertigkeiten muss ich erlernen , wie lange ist die Lehrzeit, in welche Berufsschule muss ich gehen, und so weiter. Bei der Infoveranstaltung im ÖGJ-JUZ Micheldorf konnten die Jugendlichen ihre brennenden Fragen stellen. Ein Schwerpunkt lag auch auf den Rechte und Pflichten von Lehrlingen. JUZ-Leiterin Iris Poxleitner dazu: „Lehrjahre mögen vielleicht keine Herrenjahre sein, aber sie haben ein Recht auf eine ordentliche Ausbildung. Wer gerne arbeiten geht, ist produktiver und bringt eine bessere Leistung. Wir möchten den Jugendlichen die Lehre schmackhaft machen, denn zukünftige Facharbeitskräfte sind gefragt. Dazu muss man aber schon zu Beginn die richtigen Schritte setzen. Im ÖGJ-JUZ legen wir generell einen Schwerpunkt auf die Themen Lehre und Ausbildung, denn wir möchten den Jugendlichen in dieser wichtigen Zeit zur Seite stehen.“

Gute Ausbildung für ein erfolgreiches Berufsleben

„Eine gute Ausbildung erleichtert den Einstieg ins Berufsleben. Wer schon als Jugendlicher die richtige Entscheidung trifft, legt einen Grundstein für die spätere Karriere. Wer ordentliche Ausbildungsbedingungen hat, liefert auch bessere Ergebnisse ab“, erklärt Stefan Reichl, Vereinsleiter des größten Oberösterreichischen Jugendzentren-Betreibervereins, dem OÖ JCUV. Der OÖ JCUV 14 Jugendzentren im Bundesland.

Das ÖGJ-JUZ Micheldorf in der Bader-Moser-Straße 30 ist für Jugendlichen von 13 bis 20 geöffnet, und zwar von Dienstag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr. Weitere Informationen über Aktivitäten und Veranstaltungen auf facebook.com/juzmicheldorf und www.jcuv.at.