Agenda Prozess "Wirtschaft Schlierbach 2030" soll weitergeführt und Kräfte gebündelt werden. Etwa 50 Unternehmer trafen sich dazu bei der WIHO Hofbauer GmbH.



SCHLIERBACH. Vizebürgermeister Mario Pramberger hat zu einem Treffen der Schlierbacher Wirtschaftstreibenden in den größten Schlierbacher Arbeitgeberbetrieb – der Firma WIHO Hofbauer GmbH – eingeladen. Der Lohnfertiger, sowie Werkzeug- und Formenbauer, beschäftigt 52 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftet etwa sieben Millionen Euro Umsatz im Jahr und wickelt 1.400 Aufräge ab.

WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas, WIHOHofbauer Geschäftsführer Markus Meister, Bürgermeisterin Katharina Seebacher, Matthias Uhl, Helga und Walter Hofbauer, Mario Pramberger (v.li.)

Nach einer Firmenbesichtigung berichtete Pramberger über den gestarteten "Agenda 21-Prozess": "Es soll nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleiben. Wir werden den Prozess weiterführen." Noch vor dem Sommer soll es ein weiters Treffen im Technologie- und Innovationszentrum Kirchdorf geben."

Ziel der Veranstaltung war es auch aufzuzeigen, welche neuen Formen der Zusammenarbeit es künftig geben könnte. Einen Blick in die Zukunft warf Key-Note Speaker Matthias Uhl. Für ihn ist klar: "Auf die Unsicherheit der Zukunft können wir uns verlassen. Da wird sich nichts mehr ändern. Wir brauchen Lösungen. Kooperationen sind für die Unternehmen der Schlüssen zum Erfolg, um auch weiterhin bestehen zu können."Mir müssen den Fokus noch mehr auf den regionalen Markt legen, gemeinsam sind wir stärker."

215 aktive Unternehmen

WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas betonte, dass die Betriebe im Bezirk Kirchdorf und in Schlierbach ausgezeichnete Arbeit leisten. "Wir sind sehr gut aufgestellt."

Die Wirtschaft in der Gemeinde Schlierbach hat beeindruckende Zahlen vorzuweisen. In den 215 Betrieben arbeiten mehr als 520 Mitarbeiter. "Acht Prozent der Arbeitgeberbetriebe im Bezirk Kirchdorf befinden sich in der Gemeinde Schlierbach. 2021 gab es 18 Nuegründungen", so Pramhas.

Bedankt hat sich auch Bürgermeisterin Katharina Seebacher für die geleistete Arbeit in den Betrieben. Diese tragen auch einiges für das Gemeindebudget bei. 2021 spülte es fast 700.000 Euro Kommunalsteuer in die Gemeindekasse.