34.000 Mal wurde 2021 in Österreich geheiratet. Der Austrian Wedding Award holt auch heuer wieder einige herausragende Dienstleister der Hochzeitsbranche auf die virtuelle Ehrenbühne und zeichnet sie für besondere Leistungen aus.

KIRCHDORF. Die Fachjury hat dieses Jahr 800 Projekte aus der Saison 2021 aus ganz Österreich unter die Lupe genommen und bewertet. Für einen "Oscar der österreichischen Hochzeitsbranche" nominiert wurde heuer auch Joanna Kuttner von "Stilsicher" in Kirchdorf – und das gleich in zwei Kategorien. Sowohl in der Kategorie "Brautstrauß", wie auch in der Kategorie "Gesamtkonzept Floristik" schaffte sie es unter die ersten drei in der Vorauswahl.

Verleihung im Live-Stream

Die Verleihung findet am 31. Jänner 2022 (20 Uhr) via Live-Stream statt. Die Juroren werden die Gewinner verlautbaren und die Sieger online zuschalten. Vergeben werden die Preise in insgesamt 32 Kategorien.