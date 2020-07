Das Kremstal war vom Hochwasser im Jahr 2002 stark betroffen. Auch 2007 und 2009 kam es zu erheblichen Überflutungen im Talboden. Daraufhin wurde ein umfangreiches Hoch­wasserschutzprogramm entwickelt.

NUSSBACH, WARTBERG. "Das Herzstück für den Hochwasser­schutz bildet das in den Gemeinden Nußbach und Wartberg/Krems in Bau befind­liche Rückhaltebecken (RHB) Krems-Au", erklärt der für den Hochwasserschutz zuständige Landesrat Wolfgang Klinger. „Nachdem in der ersten Bauphase die beiden Auslaufbauwerke errichtet, das Kraftwerk Eder versetzt und die Krems in naturnaher Form verlegt wurde, läuft derzeit die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes. Dieser sieht den kompletten Dammbau inklusive Hochwasser-Entlastung vor. Dazu werden aus Materialdepots im Baufeld insgesamt rund 360.000 Kubikmeter Dammschüttmaterial gewonnen und vor Ort eingebaut.“

Errichtung eines Rückhaltedammes

Das Projekt RHB Krems-Au umfasst die Errichtung eines Rückhaltedammes (Höhe bis 9,5 m; Länge ca. 1,9 km) mit zwei Grundablassbauwerken zur Steuerung des Wasser­standes sowie eine Hochwasserentlastungsanlage und schafft einen Speicherraum vom 2,6 Millionen Kubikmeter Wasser. Zur Errichtung dieser Bauwerke wurde im Vorfeld die Krems in einem Teilbereich neu angelegt, der Rothbach eingetieft und eine bestehende Wasser­kraftanlage an einem neuen Standort errichtet.

Rund 30 Millionen Euro Kosten

„Die Gesamtkosten des vom Schutzwasserverband Kremstal errichteten Rückhaltebeckens belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro, die vom Bund, dem Land Oberösterreich und dem Schutzwasserverband Kremstal getragen werden. Mit diesem Becken kann für die Gemeinden Wartberg, Kremsmünster und Kematen ein HQ100 Schutz für 250 Wohnobjekte und 0 Firmen erreicht werden. Darüber hinaus wird auch eine Verbesserung der Hoch­wasser­situation für die Unterlieger bis zur Traunmündung erzielt. Die Umsetzung des Projektes ist ein wichtiger Schritt für die Sicherheit der betroffenen Bevölkerung“, so Klinger.