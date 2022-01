Corinna Edlinger (18) ist Köchin im dritten Lehrjahr und im Altenheim Windischgarsten beschäftigt.

WINDISCHGARSTEN. Die junge Rosenauerin hat ihren Berufswunsch bisher nicht bereut. "Mich hat Kochen schon immer interessiert, auch meine Mama ist Schulköchin. Ich bin durch eine Bekannte, die in der Küche im Altenheim arbeitet, dazugekommen. Ich war schnuppern und es hat mir sofort gefallen. Erleichtert hat mir die Entscheidung, dass ich herzlich vom Team aufgenommen wurde." Gekocht wird in der Großküche des Bezirksalten- und Pflegeheimes Windischgarsten täglich für etwa 220 Personen. In den Genuss der regionalen und saisonalen Speisen kommen Bewohner, Mitarbeiter und Kunden von "Essen auf Rädern". Edlinger gefällt die Arbeit im 13-köpfigen Küchenteam. "Sie ist sehr abwechslungsreich, man kann viel ausprobieren und kreativ sein. Wirklich cool ist auch das Arbeitsklima. Wir helfen alle zusammen, damit das Essen unseren Bewohnern schmeckt. Es freut mich immer, wenn wir positive Rückmeldungen bekommen."

Gesunde Küche

Lehrlingsausbilder Thomas Steinermayr ergänzt: "Bei uns macht jeder alles in der Küche – auch Corinna ist voll integriert und kann selbstständig unter Aufsicht arbeiten. Stolz sind wir auch, dass wir das Zertifikat `Gesunde Küche´ haben. Das wissen unsere Bewohner sehr zu schätzen." Edlinger dazu: "Mir taugt es, dass wir gesund kochen. Wir machen fast alles selber, vom Knödel bis zum Strudel. Super finde ich auch, dass wir geregelte Arbeitszeiten haben." In einer Großküche zu arbeiten, bringt so manche Herausforderungen mit sich. "Die Zeit ist dabei einer der wichtigsten Faktoren", so Edlinger. "Es ist nicht so einfach, dass auf den Punkt so viele Essen gleichzeitig fertig sind. Die Mengenberechnung von den Zutaten ist auch immer sehr spannend."