7. Stodertaler Sautrogregatta

Die beliebte Sautrogregatta der Landjugend Vorderstoder findet am Sonntag 2. Juli 2017, ab 11 Uhr, am Schafferteich in Vorderstoder statt.



Für Speis und Trank wird bestens gesorgt. Das Rennen startet um 13 Uhr. Es wird ein K.O. System (immer 2 Teams gegeneinander) geben. 2 Personen pro Team und Sautrog ohne Altersbegrenzung, bei 5 Euro Nenngeld.



Es gibt tolle Preise und einen Wanderpokal zu gewinnen. Auch der schönste Sautrog wird mit einem Preis und viel Aplaus beschenkt. Bei ziemlich schlechten Wetter wird die Regatta auf Sonntag 23.Juli verschoben.



Anmeldung unter 0664/7984194.

Auf euer kommen und zahlreiche Anmeldungen freut sich die LJ Vorderstoder.