Ausstellung: "Florales"

Die Ausstellung kann noch bis 28. Mai 2017 zu den Öffnungszeiten ( Samstag und Sonntag, 10-12 Uhr und 15-18 Uhr) besichtigt werden.Dass die Gerichtsmedizinerin Dr. Ulrike Hohenbichler auch einige SemesterArchitektur studierte, hat ihre angeborene Liebe zur bildenden Kunstzweifellos positiv beeinflusst. Nach längerer Schaffenspause entdeckte sievor einigen Jahren ihr malerisches Talent aufs Neue.

Seither hat sie ihre Werke bereits mehrmals in der Öffentlichkeitpräsentiert, u.a. 2015 in einer sehr erfolgreichen Ausstellung im„Oberösterreichischen Kulturquartier“ Linz.Ausgehend von gut fundierter Gegenständlichkeit, aber weit entferntvon der bloßen Wiedergabe des Motivs, setzt die Künstlerin Landschaften,Stilleben, Vegetation und natürlich auch Architektur in expressiver, dynamischerManier und kräftiigem Öl um.Ihre besondere Leidenschaft aber gilt den Blumen: leuchtende Blüten undkraftvolle Blätter werden – nicht zuletzt auch durch die satte, ja emotionelleFarbgestaltung – zu einer faszinierenden Komposition des Werdens und Gedeiens:Zu einem Symbol des Lebens schlechthin.(Prof.Gertrude Haider-Grünwald, Präsidentinder Dr. Ernst Koref-Stiftung)