Blumen in 600 Kisterln schmücken Kremsmünster

29.09.2017, 19:47 Uhr

Noch bis zum 15. Oktober besteht die Möglichkeit, die oö. Landesgartenschau in Kremsmünster zu besuchen und die vielfältigen Ausstellungen auf einer Fläche von 20 Hektar zu bestaunen.

GRÜNBURG, KREMSMÜNSTER. Einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben gibt der Beirat der Landesgartenschau, Engelbert Bergmair-Russmann. Seine gleichnamige Gärtnerei in Obergrünburg stellt am Marktplatz Pyramiden sowie eine Balkonblumenschau mit 40 Musterkisterln aus. Diese wird bis zum letzten Tag zweimal in der Woche betreut. Ebenso ist Bergmair-Russmann dort, genau wie in allen Filialen der Gärtnerei, beratend tätig. Für die Balkonblumenaktion der Marktgemeinde Kremsmünster werden 600 gepflanzte Kisterl zum Sonderpreis zur Verfügung gestellt. Mehr unter bergmair.at und kremsmuenster2017.at