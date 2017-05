Charismatische Erneuerung in Windischgarsten

Die Charismatische Erneuerung Österreich lädt zum Jubiläumsfest von Mittwoch, 23. bis Samstag, 26. August 2017 unter dem Motto „… denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke“ nach Windischgarsten ein.Die Bewegung ist ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes an und in der Kirche. Durch ihn erfahren viele Menschen eine positive Veränderung auf ihrem Lebensweg.„Kommt, feiert mit!“ lautet das Motto. Impulse, Gottesdienste mit Lobpreis, eine Bergmesse, Austausch, Gemeinschaft und ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm sind geplant.Mehr Informationen zum Programm und Anmeldung: kommtfeiertmit.erneuerung.at