Don Kosaken Chor im Nationalparkzentrum Molln

Dieser grandiose Weltklasse-Chor, bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen, überzeugt stimmgewaltig mit einem bravourösen neuen Konzert-Programm.Das Repertoire ist fast identisch mit dem des Original-Chor von Serge Jaroff, die Chorsätze sind ausschließlich handgeschriebene Partituren Serge Jaroffs, aus dessen privater Musikbibliothek, und wurden für Wanja Hlibka’s Chor neu bearbeitet.

Durch eine langjährige Gastspieltätigkeit hat gerade dieser Chor unter seinem künstlerischen Leiter Wanja Hlibka überall begeisterte und treue Zuhörer.Die Stimmgewalt der russischen Opernsolisten, die den Chor um Wanja Hlibka bilden, entlockt den stimmlich differenziert arrangierten Werken das nötige Charisma und zieht so das Publikum in seinen Bann. Die Atmosphäre des Konzertes ist, je nach Ausdruck und Dynamik, still, leise, fast zärtlich bis hin zu raumfüllenden Lobgesängen.Eintrittskarten: Gemeindeamt Molln, Tel. 07584-2255Vorverkauf: € 15,--Abendkasse: € 17,--