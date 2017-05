Ein Feuerwerk der Blasmusik

03.05.2017, 14:34 Uhr

Kirchenkonzert der Stadtkapelle Kirchdorf am 18. Mai 2017

KIRCHDORF (sta). Die Stadtkapelle Kirchdorf lädt am 18. Mai um 20 Uhr in die Stadtpfarrkirche Kirchdorf zu einem Konzert, das mit der Feuerwerksmusik von G.F. Händel eröffnet wird. Mit Solemnitas von F. Cesarini und „Finale from Romanian Dances“ von T. Doss sind auch zwei beeindruckende Stücke zu hören, die die Stadtkapelle Kirchdorf äußerst erfolgreich bei der Konzertwertung in der Höchststufe zum Besten gab. Eine Besonderheit bei diesem Kirchenkonzert ist das Stück „Peace“ von J. Golland, das solistisch am Euphonium von Peter Schöffer dargeboten wird. Mit der Peer Gynt Suite, der Filmmusik zu „Gladiator“, „Hard to say I’m sorry“ und „Can you feel the love tonight“ hat der musikalische Leiter Arnold Renhardt einige bekannte Melodien auf das Programm gesetzt, die unter die Haut gehen.

EINTRITT

gibt es bei den Musikern der Stadtkapelle, bei der Sparkasse Kirchdorf und der Trafik Hinterer um 10 Euro, Abendkasse 12 Euro, Schüler/Präsenzdiener 6 Euro, Kinder unter 14 sind frei.