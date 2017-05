Frühlingserwachen mit "CROWBAR" in Pettenbach

Seit 29 Jahren gibt es CROWBAR. Bis heute sind sie sich selbst treu geblieben. Das bedeutet in ihren eigenen Worten: „Tempo, einen eingängigen Killer-Refrain und dann ein dümmlich schweres und matschig langsames Ende. Crowbar wiegen 10.000 Pfund.“

Und mit all diesen Pfunden haben sie seit ihren Anfängen gewaltigen Eindruck in der Metalszene hinterlassen und das Sludge- und Doom-Genre mitgeprägt. Die Pfundskerle von CROWBAR haben in den fast 30 Jahren ihrer Bandgeschichte fast alles erlebt von kleinen Gigs bis hin zu einem Feature im MTV-Headbanger’s-Ball. Und das es noch lange nicht vorbei ist, trotz vorangeschrittenen Alters, stellt Frontman Kirk Windstein in einem Interview dar: „ein paar Jährchen würde ich gerne noch die Sau raus lassen. Man lebt ja schließlich nur einmal, hab ich mir sagen lassen.“Letztes Jahr hat sich das zweite Gründungsmitglied Todd Strange wieder zu seinem Kumpel Kirk gesellt und somit steht einem Auftritt der Sludgecore-Urgewalten nichts im Wege. Am 18. Mai sollte man sich in den Sumpf der Klänge ziehen lassen. Kraftvolle Vocals, stampfende Beats und Riffs, dazwischen aufjaulende Punk-Passagen und dann wieder schleppendes Beben.Mit dabei DEAD TERRITORY aus dem Almtal.VVK 16€ (in allen Sparkassen OÖ), AK 18€E-Mail: office@bauhof.cc Web: www.bauhof.cc