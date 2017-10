GEWINNSPIEL: 2 Freikarten für Peter Cornelius & Band im Freizeitpark Micheldorf

Peter Cornelius & Band am Donnerstag, 09.November 2017, 20 Uhr, im Freizeitpark in Micheldorf.



Es ist mit Sicherheit das Konzerthighlight 2017 im Kremstal. Peter Cornelius & Band werden bei der Unverwüstlich Tour alle bekannten Hits spielen. Der Freizeitpark in Micheldorf ist eine sehr kleine Location, alle Fans werden den österreichischen Singer Songwriter Hautnah erleben.



Die letzten Tickets gibt es unter floro.at, bei allen VVK Stellen von ÖTicket und unter der Tickethotline 0650 91 92 200.



Die BezirksRundschau Kirchdorf verlost 2 Freikarten unter unseren Regionauten online nach dem Zufallsprinzip für Peter Cornelius & Band am 9. November 2017.