Gospelkonzert LAXABO RETE

Im Zuge der Landesgartenschau Kremsmünster präsentiert der Chor Laxabo Rete aus Fischlham/Steinerkirchen ein Gospelkonzert in der Stiftskirche Kremsmünster.

Der Chor Laxabo Rete begleitet seit 30 Jahren Gottesdienste, Hochzeiten, Begräbnisse und Taufen mit rhythmischen Kirchenliedern. Bisherige Höhepunkte waren die Fernsehmesse des ORF/ZDF, sowie Adventsingen und Konzerte in Steinerkirchen und Fischlham.Die nächste Gelegenheit, sich vom Chor begeistern zu lassen, ist im Zuge der Landesgartenschau am Samstag, den 29. April 2017 um 20.00 Uhr in der Stiftskirche Kremsmünster.