"HELP" A Beatles Tribute im Lokschuppm

Man fühlt sich zurückversetzt in die 60er und 70er. Liverpools Pilzköpfe mischen die Musikszene auf.Vier überragende Musiker aus den USA und Slowenien mit den originalgetreuesten Interpretationen, die es in der europäischen Musiklandschaft zu hören und zu genießen gibt.

Die Bandmitglieder, allen voran Bassist und Sänger Ernie Mendillo, Mitbegründer der New Yorker Band "The Brandos", die mit dem Album "Honor among Thieves" und speziell mit der Singleauskopplung "Gettysburg" beachtliche Erfolge in den USA feierte und Gitarrist und Sänger Rober McKenzie, ehemals Mastermind der "The lodine Raincoats and the Velmas" drücken der Gruppe den musikalischen Stempel auf. Komplettiert wird die Band durch die erfahrenen slowenischen Live- und Studiomusikern Ziga Stanonik und Gasper Oblak.Die HELP-Show besteht aus rund 40 Songs aus allen Schaffensperioden der Beatles. Mit weit über 50 Auftritten europaweit pro Jahr (2017 nur drei davon in Österreich) zählen sie zu den gefragtesten Musikern der Szene. Freuen sie sich auf Musik in Studioqualität auf der Lokschuppm-Bühne.In eigener Sache: sichern Sie sich Ihre Vorverkaufskarte auf www.lokschuppm.at oder in den Filialen der Raiffeisenbank Region Kirchdorf.