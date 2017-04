Im Theater Kirchdorf ist wieder "KleidZeit"

25.04.2017, 19:38 Uhr

Alttextilien, gebraucht oder lange aufbewahrt, sind für Martina Geiseder die Grundlage ihrer Arbeit.

KIRCHDORF (wey). Seit der Schulzeit beschäftigt sich Martina Geiseder mit der Schneiderei. "In der HAK habe ich schon mit Omas Bettwäsche herumprobiert", erzählt die Kirchdorferin. Stoffe zu kaufen, war für sie noch nicht drin. "Die waren damals nicht billig", erinnert sie sich. "Bis zur Matura hatte ich daher ziemlich viele weiße Sachen." Heute bezieht sie die Materialien für ihre Einzelstücke von Volkshilfe und Caritas. "Wenn ich etwa bei der Volkshilfe durchgehe, habe ich schon im Kopf, was ich aus gewissen Stücken machen kann", so Geiseder, die hauptberuflich bei einer Bank arbeitet.

Bloß keine Gänsehaut!

KleidZeit

"Ich bekomme immer wieder etwas von Leuten, die wissen, dass ich das Material wertschätze und daraus etwas Neues mache", ergänzt sie. Ein Schatz sei bestickte Leinenbettwäsche. Geiseder: "Wichtig ist für mich die Qualität der Stoffe. Ich greife, fühle, rieche sie – und auf keinen Fall sollen sie mir Gänsehaut bereiten, denn dann ist es keine echte Naturfaser." Es gehe ihr auch nicht nur darum, irgendwelche Materialen wiederzuverwerten, wie sie schildert: "Ich möchte etwas Besonderes daraus machen, das man nicht auf den ersten Blick als `Wiederverwertetes´ erkennt. Nur, dass man Gewand draus macht, darum geht es mir nicht. Das Material, das ich verwende, hat Geschichte. Es gefällt den Leuten, wenn sie diese dazubekommen." Geiseder ist auch beim Kirchdorfer Theater für die Ausstattung zuständig. Hier findet in Kürze ihre Ausstellung "KleidZeit" statt. Darüber hinaus ist sie auf Märkten unterwegs. Interessierte sind im Atelier am Anger jederzeit gern gesehen (bitte anmelden).im Theater in der Werkstatt KirchdorfFreitag, 5. Mai, 10 bis 18 UhrSamstag, 6. Mai, 10 bis 14 UhrFotos: Geiseder