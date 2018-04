Jagdhornbläserwettbewerb im Schloss Kremsegg

25.04.2018, 14:19 Uhr

Ein Fest für uns alle - Unter diesem Motto steht der internationale Wettbewerb am 19. Mai 2018

KREMSMÜNSTER (sta). Alle Jäger, Jagdmusik-Interessierte und Freunde des Jagdhornblasens sind sehr herzlich eingeladen diese Veranstaltung zu besuchen.Der Wettbewerb beginnt am Samstag, 19. Mai um 8 Uhr in den Bewerben: „Gemischte Jagdhörner in B“, „Gruppen in B als reine Parforce- oder Plesshorngruppen“ und „Jagdhorngruppen in Es“. Die Jagdhornbläsergruppen zeigen ihr Können im Spielen einstimmiger Jagdleitsignale, verschiedener „Totsignale“ für Hochwild und Niederwild. Sie spielen ein Pflichtstück, das in mittelschwerer oder schwerer Form zu musizieren ist und beschließen ihren Auftritt mit einem selbst gewählten Stück.

Durch ein möglichst exaktes Üben von vorgegebenen Signalen und Spielstücken können sich die Jagdhornbläsergruppen im Zusammenspiel, in der Stimmung, in der Exaktheit der Ausführung, im „miteinander Musizieren“ deutlich verbessern. Die Musiker bekommen von der Jury eine Rückmeldung über das Erreichen dieser Ziele und Hinweise auf besonders gelungenes Spielen, aber auch mögliches Potential zum Verbessern der Gruppen.Die Siegerehrung findet ab 19 Uhr im Festzelt beim Schloss Kremsegg statt.Partner dieser Veranstaltung sind der Musikverein Kremsmünster, der für die Verpflegung sorgt sowie die Jagdhornbläsergruppe Kremstal, die im Rahmenprogramm ihr 50-jähriges Bestehen feiert.