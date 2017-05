Krimi und Blues beim Zeisl

Manfred Rebhandl, König des Trash-Krimis aus Windischgarsten, liest aus seinem neuen Buch "Der König der Schweine" und wird dabei kongenial begleitet von den "Downtwon Playboyz", die Erdiges aus Blues und Rock zum Besten geben. Eine Kombination, die schon im Windischgarstner Kultwirtshaus "Gams" das Publikum mehrfach verzückte, und nun beim Zeisl für Furore sorgen wird.

Waren es früher Kommissar Biermösel und Superschnüffler Rock Rockenschaub, hat Manfred Rebhandl für seine neueste Krimi-Reihe nun eine weibliche Hauptfigur ersonnen: Kitty Muhr wiegt ein bisschen mehr als ein durchschnittliches Magermodel, und sie ist auch sonst aus gröberem Holz geschnitzt. Sie raucht und trinkt und flucht, und sie mag Kerle. Richtige Kerle. Solche mit Haaren und keine Sackrasierer. Blöd nur, dass Kitty ausgerechnet einen Zwerg als Partner zugewiesen bekommt, als endlich ihre Beförderung durchgeht. Einen zugewanderten Kurden namens Ali Khan Kurtalan, der sein Heil in vollständiger Assimilierung sucht. Die beiden passen zusammen wie Kebab und Veggie-Burger: Sie fährt einen alten Benz, er fährt Rad; sie tritt Türen ein, er hält sie ihr auf.Mord im Vorstadtweiber-MilieuAls hintereinander die Leichen von drei jungen, gut aussehenden Afrikanern gefunden werden, tauchen Kitty und Ali ein in ein Milieu, das ihnen beiden gar nicht schmeckt. Alle drei Opfer wurden in einer Flüchtlingsunterkunft von ein paar gut situierten Vorstadtweibern der Wiener Gesellschaft betreut: verwöhnte, überforderte Frauen in der Mitte ihres Leben, die sich langweilen und sich lieber mit schwarzen "Toyboys" amüsieren, anstatt sich um ihre eigene missratene Brut zu kümmern …Blues is the healer and rock is the nurse. Together they bring eyesight to the blind.Die Downtown Playboyz kennen diese Medizin quasi von eigener Herkunft her, welche erstaunliche Parallelen zu der ihres geliebten Musik-Genres aufweist: Sänger Country Boy Blue Gene Burnhead stammt aus dem Dambach-Teichl-Quelldelta im tiefen Süden Oberösterreichs. Die Eltern des Gitarristen Downtown Slim C. Nooner wanderten von dort in den Norden nach Linz aus, wo er zu den harten, punkigen Klängen des Stahlstadt-Blues aufwuchs. Der deutliche Südstaatenslang von Gitarre- und Bass-Player Mr. "A-Mighty Good" Veelgood verrät dessen Abstammung aus den Swamplands und Bayous um das Thermalbad Villach.Durch früher harte, auch musikalische Arbeit können die Playboyz sich nunmehr ein situiertes Leben in den Bright Light Cities Graz und Wien finanzieren. Mittlerweile selten nur unterbrechen die Downtown Playboyz daher das erreichte Jetsetleben. Solcherart ausgewogene Work-Life-Balance ist der Schlüssel zu guter Gesundheit. Wenn der Spaß allerdings droht, sich aufhören zu wollen, greifen die Playboyz zu ihren Instrumenten und bringen heilsam Erdiges aus Blues und Rock, um für ihr Publikum, die Brüder und Schwestern im Blues, ordinierend wirksam zu werde