Last minute Muttertagsgeschenk

Zeit für Dich, Zeit für deine Mama und dich, beim Frühstückstreffen für Frauen im Gasthof Rettenbacher (Zum goldenen Lamm) in Kirchdorf, am Samstag, 13. Mai 2017, von 8.30 - 11.00 Uhr.Zum Thema: "Aus welchem Holz bin ich geschnitzt? Meine Persönlichkeit" spricht Frau Margit Eichhorn.Für einen Preis von 12,- € bieten wird ein köstliches Frühstück, musikalische Umrahmung und inhaltlich hochwertige und spannende Vorträge geboten.Das ideale Geschenk für den Muttertag - gemeinsam mit der Mama oder für die Mama. Für junge Kinder bieten wir außerdem eine Kinderbetreuung an. So kann jede Frau die Auszeit genießen.Anmeldung: bei Liane Steinmayr 06644982715 oder anmeldung.kirchdorf@frühstücks-treffen.at