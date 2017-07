Lederhosentreffen Windischgarsten: Ein Fest für die ganze Familie

18.07.2017, 15:06 Uhr

Das 35. Orig. internationale Lederhosentreffen steigt von 28. bis 30. Juli 2017 in Windischgarsten.

WINDISCHGARSTEN. Drei Tage lang gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Alles dreht sich wieder um Brauchtum, Tradition, Kulinarik – und natürlich um viel Musik. Das Festprogramm startet am Freitag, 28. Juli, um 13 Uhr, mit dem Lederhosen-Golfturnier am Golfplatz in Edlbach. Ab 16 Uhr beginnt das Programm im Zentrum der Marktgemeinde. Die Landjugend unterhält ab 17 Uhr mit Tanzmusik. Bei der Modenschau ab 18.30 Uhr werden die neuesten Trachtenmodetrends präsentiert. Gleichzeitig findet die Wahl von Miss und Mister Lederhose bzw. des "Lederhosenpärchens" statt. Nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Norbert Vögerl um ca. 19.30 Uhr beginnt die Musikmeile. Ab halb neun Uhr spielen die Krauhölzl Musi, die Glorreichen Halunken, Sondercombo, Breitis, the Foxes und Alpenlandgaudi.

50 Traktoren gemeldet

Oberkrainer zum Abschluss

meinbezirk.at/lederhosentreffen

Der Samstag gilt mit seiner Angebotsvielfalt seit Jahren als Hauptmagnet des Lederhosentreffens. Den Frühschoppen gestaltet der Trachtenverein Vorderstoder samt Musik sowie Plattlern und Tanzgruppen. Neben der beliebten Handwerksmeile gibt es wieder die Entenrallye, Geschicklichkeitsbewerbe, ein Alt Wiener Café, eine große Familien- und Kindermeile samt Streichelzoo, Straßenkünstler, Schminkstationen, Helikopter-Rundflüge und Tanzaufführungen. Bei der Lederhosenolympiade kann man sich im Bierkrug stemmen, Sägen, Nageln oder Melken versuchen. Neu im Samstagsprogramm sind heuer die Traktoren-Classic (ca. 11.30 Uhr) – mehr als 50 Oldtimertraktoren haben sich schon angemeldet! – und die Mercedes-Classic (13 Uhr). Ab 17 Uhr findet die Modenschau von Trachten Hofbaur statt. Ab 20.30 Uhr spielen Stürmische Böhmische, The pure, Salzkammerguttrio, Xandis, Seven up, 4Taler, Oststeirer, Hengstpasstrio, Edi Hollinger und die Mitterwenger.Den Abschluss macht das Oberkrainer Sextett aus Slowenien beim Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr. Nähere Infos zum 35. Internationalen Lederhosentreffen in Windischgarsten gibt es unterFotos: BRS