Meine Hand für Mattis

09.10.2017, 13:05 Uhr

Benefizkonzert in Wartberg an der Krems

WARTBERG (sta). Ein großes Benefizkonzert für den kleinen Mattis aus Wartber findet am 4. November (18 Uhr) im Turnsaal Wartberg statt. Der zweijährige leidet an einer unheilbaren Krankheit und braucht rund um die Uhr Betreuung. Beim Konzert mit dabei sind unter anderem "Jonny Comet & the Rockets, "Beda mit Palme", die "Almtaloberkrainer" und auch die "Plattlermädesl" aus Wartberg. Auch die kleinen Besucher kommen mit Clown Claudio & einem Kinderprogramm auf ihre Kosten. Die Einnahmen der freiwilligen Spenden kommen dem kleinen Mattis zugute.