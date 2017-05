"Move on" und Mostkost Kremsmünster 2017

Am Donnerstag, 25. Mai 2017, ab 13 Uhr, ist es wieder soweit zum 25. Mal findet die Mostkost im Lichtenhof in Kremsmünster statt.Für reichlich Stimmung sorgen „De Fischkepf“, die VoixxBradler, die Kindervolkstanzgruppe Kremsmünster und die PfarrwangerPlattler. Es erwartet die Besucher ein Schätzspiel mit tollen Preisen, eine Oldtimer Traktorvorführung, eine Kinderbetreuung und zur späteren Stunde wird die Partyzone mit DJ Roob geöffnet.

Neben den Ortssiegermosten, einer Mostbowle und diversen Schnäpsen werden auch leckere selbstgemachte Brote, hausgemachte Torten und Bauernkrapfen angeboten.Zwei Tage später, am Samstag, 27. Mai 2017, ab 21 Uhr, geht unser Move on clubbing in die 7. Runde. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder ein tolles Line Up.Am Mainfloor sorgen Felice, Dan Lee, und die Jazz Brothers für gewaltige Stimmung. Für die Electro Fans gibt es einen eigenen Floor mit WestMB, Sry Mate &Wonky, insanemaniac und three.seven. Am Alternative Floor heizt Bernie Stinson die Partypeople so richtig ein.100% Partystimmung garantiert und das bei jedem Wetter.