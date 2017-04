Muttertagskonzert in Leonstein

Unterschiedliche Klänge – von Volksmusik über Märsche bis hin zu moderneren Stücken von Rainhard Fendrich und den Seern werden Sie durch den Nachmittag begleiten.

Die Stubnmusi Christa ist eine Familienmusik aus Roßleithen. Vater Wolfgang Aigner musiziert gemeinsam mit seiner Frau Sonja und 3 seiner 4 Töchter seit über 10 Jahren. Sie veranstalten heuer zum wiederholten Mal ein Benefizkonzert. „Es ist nicht selbstverständlich, gesunde und glückliche Kinder zu haben. Wir möchten gerne dem Herrgott dafür danken und versuchen jedes Jahr, eine Familie, die Hilfe dringend notwendig hat, mit unserer Musik zu unterstützen“, so Sonja Aigner.Kommen Sie am Sonntag in die Pfarrkirche Leonstein, genießen Sie musikalische Klänge und unterstützen Sie damit eine Familie aus der Region. Tipp: Für alle Mütter gibt es eine kleine Überraschung!Eintritt: freiwillige Spenden. Der Reinerlös wird an eine bedürftige Familie aus der Region übergeben.